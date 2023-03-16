Büyük değişim

BUNLAR SÖYLENTİ
Karadeniz devinin Yunan yıldızı, Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi. Bakasetas, hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili, "Söylentiden ibaret. Ben bu takımda mutluyum. Yeni hedefler için çalışmaya devam ediyorum" dedi.
PLAN TUTMADI
2021-22 sezonunda 27 milyon 920 bin euro olan takım bütçesini bu yıl 41 milyon euro'ya çıkaran Fırtına'da, sportif başarı yakalanamayınca beklenen gelirler sekteye uğradı. Bu da kulüp bütçesinin önemli açıklar vermesine neden oldu.
UZUN BİR ARA
Bordo-mavili takım önümüzdeki ayın ilk haftasında ligde Kayserispor deplasmanına çıkacak, 5 Nisan'da Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Fırtına'nın sıkıntılı geçen sezondaki en büyük hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak.
ADAY DEĞİLİM
Ahmet Ağaoğlu, olağanüstü genel kurulda Trabzonspor başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Ağaoğlu, "Üzülerek ifade etmek isterim ki gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmam mümkün değil" dedi.