Vitor Hugo alkışı aldı

Annesinin ciddi rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'ya giden Vitor Hugo dönüşte ayağının tozuyla çıktığı maçta Adana Demirspor ağlarını havalandırmıştı. Bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli stopere mesaj yağdırdı. Hem annesi için geçmiş olsun mesajları atıldı hem de güzel golü kutlandı.
Annesinin ciddi rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'ya giden Vitor Hugo dönüşte ayağının tozuyla çıktığı maçta Adana Demirspor ağlarını havalandırmıştı. Bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli stopere mesaj yağdırdı. Hem annesi için geçmiş olsun mesajları atıldı hem de güzel golü kutlandı.