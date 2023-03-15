Haberler Trabzonspor Vitor Hugo alkışı aldı

Vitor Hugo alkışı aldı

Annesinin ciddi rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'ya giden Vitor Hugo dönüşte ayağının tozuyla çıktığı maçta Adana Demirspor ağlarını havalandırmıştı. Bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli stopere mesaj yağdırdı. Hem annesi için geçmiş olsun mesajları atıldı hem de güzel golü kutlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Vitor Hugo alkışı aldı
Annesinin ciddi rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'ya giden Vitor Hugo dönüşte ayağının tozuyla çıktığı maçta Adana Demirspor ağlarını havalandırmıştı. Bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli stopere mesaj yağdırdı. Hem annesi için geçmiş olsun mesajları atıldı hem de güzel golü kutlandı.
DİĞER
Son dakika haberleri: Ronaldo Suudi Arabistan’da öfkeden deliye döndü! Portekizli yıldız sinirini kimden çıkaracağını şaşırdı…
Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin isteğini kırmadı! 750 bin TL'ye...
F.Bahçeli yıldıza Beşiktaş kancası!
Brezilya'dan Valencia iddiası! O rakama imzayı attı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Fatih Tekke heyecanı!
2 İspanyol kulübü Fırtına'nın yıldızını istiyor
TOGG otomatik vites mi manuel mi?
Canlı altın fiyatları ve kur takibi!
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim 01:06
Inter adını son 8'e yazdırdı! Inter adını son 8'e yazdırdı! 00:59
Inter adını son 8'e yazdırdı! Inter adını son 8'e yazdırdı! 00:57
Haaland coştu M. Cıty turladı! Haaland coştu M. Cıty turladı! 00:55
Haaland coştu M. Cıty turladı! Haaland coştu M. Cıty turladı! 00:50
Dünyanın en sevilen kulübü açıklandı! G.Saray... Dünyanın en sevilen kulübü açıklandı! G.Saray... 00:06
Daha Eski
A. Efes Real Madrid'i mağlup etti! A. Efes Real Madrid'i mağlup etti! 00:06
Cimbom'a Talisca'dan üzen haber! Cimbom'a Talisca'dan üzen haber! 00:06
Kadınlarda çifte zafer Kadınlarda çifte zafer 00:06
Oliveira'ya büyük onur! Listede 3. sırada Oliveira'ya büyük onur! Listede 3. sırada 00:06
İşte G.Saray'ın sezon sonu bombası! Yeniden Türkiye'ye dönüyor İşte G.Saray'ın sezon sonu bombası! Yeniden Türkiye'ye dönüyor 00:06
Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! 2026 yılında... Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! 2026 yılında... 00:06