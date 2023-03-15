Tıp Bayramı kutlandı

Trabzonspor Kulübü, 14 Mart Tıp Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kutladı. Özellikle deprem bölgesinde canla başla çalışan sağlıkçılara teşekkür edildi. Bordomavili ekipten yapılan açıklamada "Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" denildi.
Trabzonspor Kulübü, 14 Mart Tıp Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kutladı. Özellikle deprem bölgesinde canla başla çalışan sağlıkçılara teşekkür edildi. Bordomavili ekipten yapılan açıklamada "Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" denildi.