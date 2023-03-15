Haberler Trabzonspor Tıp Bayramı kutlandı

Tıp Bayramı kutlandı

Trabzonspor Kulübü, 14 Mart Tıp Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kutladı. Özellikle deprem bölgesinde canla başla çalışan sağlıkçılara teşekkür edildi. Bordomavili ekipten yapılan açıklamada "Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" denildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Tıp Bayramı kutlandı
Trabzonspor Kulübü, 14 Mart Tıp Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kutladı. Özellikle deprem bölgesinde canla başla çalışan sağlıkçılara teşekkür edildi. Bordomavili ekipten yapılan açıklamada "Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" denildi.
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