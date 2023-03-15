Savunmadan 5 gol geldi

Karadeniz temsilcisinde bu sezon hücum oyuncuları beklenilen performansın çok uzağında kaldı. Maxi Gomez 4, Umut Bozok 3 defa fileleri havalandırabildi. Stoperler ise özellikle duran toplarda etkili oldu. Marc Bartra 3 gol kaydetti. Vitor Hugo ve Stefano Denswil ise 1'er defa ağları sarstı.
Karadeniz temsilcisinde bu sezon hücum oyuncuları beklenilen performansın çok uzağında kaldı. Maxi Gomez 4, Umut Bozok 3 defa fileleri havalandırabildi. Stoperler ise özellikle duran toplarda etkili oldu. Marc Bartra 3 gol kaydetti. Vitor Hugo ve Stefano Denswil ise 1'er defa ağları sarstı.