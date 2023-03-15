İzin sürüyor

Adana Demirspor'u yenen Fırtına'nın bu haftaki rakibi de ligden çekilen Gaziantep. Haftaya da milli ara var. Abdullah Avcı'nın yerine Adana Demirspor karşılaşmasına çıkan Orhan Ak takıma 1 hafta izin vermişti. Takım 6 gün daha izinli. Ardından program netleşecek.
Adana Demirspor'u yenen Fırtına'nın bu haftaki rakibi de ligden çekilen Gaziantep. Haftaya da milli ara var. Abdullah Avcı'nın yerine Adana Demirspor karşılaşmasına çıkan Orhan Ak takıma 1 hafta izin vermişti. Takım 6 gün daha izinli. Ardından program netleşecek.