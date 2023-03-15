Haberler Trabzonspor Geleceği belirsiz

Geleceği belirsiz

Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Ancak sezon sonunda yapılacak yenilemede takımda tutulup tutulmayacağı henüz belirsiz. Mısırlı yıldızı eski kulübü Al Ahly de istiyor. Fırtına, Trezeguet için Aston Villa'ya 4 milyon euro ödemişti. En az 2 katı bonservis beklentisi içindeler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Geleceği belirsiz
Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Ancak sezon sonunda yapılacak yenilemede takımda tutulup tutulmayacağı henüz belirsiz. Mısırlı yıldızı eski kulübü Al Ahly de istiyor. Fırtına, Trezeguet için Aston Villa'ya 4 milyon euro ödemişti. En az 2 katı bonservis beklentisi içindeler.
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