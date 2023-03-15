Geleceği belirsiz

Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Ancak sezon sonunda yapılacak yenilemede takımda tutulup tutulmayacağı henüz belirsiz. Mısırlı yıldızı eski kulübü Al Ahly de istiyor. Fırtına, Trezeguet için Aston Villa'ya 4 milyon euro ödemişti. En az 2 katı bonservis beklentisi içindeler.
Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Ancak sezon sonunda yapılacak yenilemede takımda tutulup tutulmayacağı henüz belirsiz. Mısırlı yıldızı eski kulübü Al Ahly de istiyor. Fırtına, Trezeguet için Aston Villa'ya 4 milyon euro ödemişti. En az 2 katı bonservis beklentisi içindeler.