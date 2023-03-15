Bu ayrılık kimseye yaramadı

Andreas Cornelius sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak alt yapısından yetiştiği Danimarka devi Kopenhag'ın yolunu tutmuştu. Bu ayrılığı ne kendine ne de Fırtına'ya yaradı. Bordo-mavililer onun yokluğunu hissederken, Cornelius da üzerinde Trabzonspor forması yokken suskun kaldı. Fırtına'da sezon başında 5 maçta 3 gol, 1 asistle oynamıştı. Kopenhag'da 13 maçta oynadı. Lig ve Avrupa'da gol atamadı. Sadece kupada alt lig temsilcisinin ağlarını 2 kez sarsabildi.
Andreas Cornelius sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak alt yapısından yetiştiği Danimarka devi Kopenhag'ın yolunu tutmuştu. Bu ayrılığı ne kendine ne de Fırtına'ya yaradı. Bordo-mavililer onun yokluğunu hissederken, Cornelius da üzerinde Trabzonspor forması yokken suskun kaldı. Fırtına'da sezon başında 5 maçta 3 gol, 1 asistle oynamıştı. Kopenhag'da 13 maçta oynadı. Lig ve Avrupa'da gol atamadı. Sadece kupada alt lig temsilcisinin ağlarını 2 kez sarsabildi.