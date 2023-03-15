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Trabzonspor'da Marc Bartra İspanya yolcusu! Sevilla ve Villarreal...

Fırtına'nın sezon başında transfer ettiği yıldız stoper oyuncusu Marc Bartra için İspanyol kulüpleri devrede. İşte Trabzonspor'un Bartra kararı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da Marc Bartra İspanya yolcusu! Sevilla ve Villarreal...

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Trabzonspor sezon başında Marc Bartra'yı büyük umutlarla almıştı. Ancak tecrübeli savunma oyuncusu beklenilen performansın altında kalmıştı. Bu sezon 3 defa fileleri sarstı ama asıl görevi olan savunmada çok aksadı. Bordomavililer sezon sonunda takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan 32 yaşındaki stoperle yollarını ayırmayı planlıyor. Fırtına ile 2 yıl daha kontratı olan Bartra bonuslarla birlikte 2.2 milyon euro kazanıyor. İspanya'dan da Bartra'nın Villarreal ve Sevilla'nın kıskacında olduğuna dair haberler geliyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; iki kulüp de sezon sonunda bordo-mavililerin kapısını çalacak.

VERDİĞİ PARAYI GERİ İSTEYECEK

Fırtına, Marc Bartra'yı alırken Real Betis kulübüne 1 milyon 250 bin euro'luk bir bonservis bedeli ödemişti. Karadeniz ekibi, tecrübeli oyuncuyu en az bu rakama elinden çıkarmayı planlıyor.

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