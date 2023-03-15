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5 yıllık plan

Ertuğrul Doğan seçim öncesi İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı. Trabzon'a gelen Doğan 5 yıllık planıyla Fırtına'yı şahlandıracak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
5 yıllık plan
Trabzonspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'u mağlup etmişti. Haftaya da ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olduğu için uzun bir araya girdi. Milli hafta sonrasında yeniden sahaya çıkacak Karadeniz kulübünde gündem seçime kaymış durumda. Başkan adaylığını açıklayan tek isim olan Ertuğrul Doğan, seçim öncesi çalışmalarının İstanbul ayağını tamamladı. İstanbul'da hem yönetimine katacağı isimlerle görüştü hem de sponsorluk çalışmalarını yürüttü. Dün Trabzon'a gelen Doğan, kongre öncesinde görüşmelerini sürdürüyor. Güçlü projelerle üyelerin karşısına çıkmak istiyor. 5 yıllık makro planıyla kulübü sürdürülebilir bir ekonomiye ulaştırmayı planlıyor.
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