5 yıllık plan

Trabzonspor,Süper Lig'de Adana Demirspor'u mağlup etmişti. Haftaya da ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olduğu için uzun bir araya girdi. Milli hafta sonrasında yeniden sahaya çıkacak Karadeniz kulübünde gündem seçime kaymış durumda. Başkan adaylığını açıklayan tek isim olan Ertuğrul Doğan, seçim öncesi çalışmalarının İstanbul ayağını tamamladı. İstanbul'da hem yönetimine katacağı isimlerle görüştü hem de sponsorluk çalışmalarını yürüttü. Dün Trabzon'a gelen Doğan, kongre öncesinde görüşmelerini sürdürüyor. Güçlü projelerle üyelerin karşısına çıkmak istiyor. 5 yıllık makro planıyla kulübü sürdürülebilir bir ekonomiye ulaştırmayı planlıyor.