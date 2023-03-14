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Trabzonspor evinde kral

Karadeniz Fırtınası bu sezon evinde esti, deplasmanda sustu... Ligde 41 puanın 30'unu iç sahada oynadığı karşılaşmalarda toplayan bordo-mavililer, Akyazı'da 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 1 kez mağlup oldu. 2.3 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Trabzonspor evinde kral

Karadeniz Fırtınası bu sezon evinde esti, deplasmanda sustu... Ligde 41 puanın 30'unu iç sahada oynadığı karşılaşmalarda toplayan bordo-mavililer, Akyazı'da 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 1 kez mağlup oldu. 2.3 puan ortalaması yakaladı.

AVRUPA'DA DA YENİLMEDİ
Bordo-mavililer evinde oynadığı Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında hiç yenilmedi... Avrupa'da 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

DEPLASMAN KABUS OLDU
İç sahada lider Galatasaray'dan sonra en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor, deplasmanda ise tam ters bir grafik ortaya koydu. Ligde 11 deplasmanda sadece 3 kez kazandı. 6 kez yenildi, 3 beraberlik alarak 11 puan toplayabildi.

KALEYİ KAPATTI
Trabzonspor evinde rakiplerini kalesine de fazla yaklaştırmadı. 13 iç saha maçında 24 gol kaydeden Fırtına, kalesinde 7 gol gördü. 13 karşılaşmanın 9'unda kalesini kapattı. Sadece 4 maçta gol yedi. Bunların 3'ünde kalesinde ikişer gol, birinde 1 gol gördü.

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