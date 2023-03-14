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TRABZONSPOR HABERİ: Visca'nın dönüşü muhteşem oldu

Adana Demirspor maçında 4 dakikada 1 gol ve 1 asist üreten Bosnalı, takımı fabrika ayarlarına döndürdü. Oyuncular, “Seni çok özlemiştik” derken, yönetimden “Şef” yorumu geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Visca'nın dönüşü muhteşem oldu

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Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor... Bu sezon 2. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında kolu kırılan, tam iyileştikten sonra bu kez 16. haftadaki Fatih Karagümrük sınavında köprücük kemiğinde kırık oluşan yıldız, 8 maç aradan sonra yeniden formasına kavuştuğu Adana Demirspor karşılaşmasına damgasını vurdu... 76. dakikada oyuna giren ve 4 dakika içinde önce Vitor Hugo'ya asist yapan ardından frikikten nefis bir gol atan Bosnalı futbolcu, taraftarın gönlünü fethetti... Son düdüğün ardından sahalara dönmenin ve skora katkı yapmanın sevincini yaşayan Visca, camiaya da önemli mesajlar gönderdi.

TRABZONSPOR HEDEFSİZ KALAMAZ!
İki şanssız sakatlık yaşadığını belirten Edin, "Tekrar oynama fırsatı bulduğum ve takımımıza katkı sağladığım için çok mutluyum. Biz Trabzonspor'uz. Biz bir şehirden fazlasıyız, büyük, çok büyük bir camiayız. İstediğimiz, hak ettiğimiz gibi bir sezon geçiremiyoruz ama biz hedefsiz kalamayız. Tüm camiamızı takımımıza destek vermeye ve kalan hedeflerimizi başarmamız için bize güç vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı... Visca'nın sosyal medya paylaşımının altına, takım arkadaşları, "Seni çok özlemiştik kardeşim" yazarken, Trabzonspor 'Şef' yorumunu yaptı.

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