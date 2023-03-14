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Orhan Ak’ın gözü yönetimde

Adana Demirspor maçında teknik sorumlu olarak yedek kulübesinde yer alan Orhan Ak, "Takıma bir hafta izin verdik. Ardından durumumuzla ilgili kararı yönetim kurulu açıklar" demişti... Ak'ın sözleri istenmesi halinde göreve devam edebileceği şeklinde yorumlandı... Gözler yönetime çevrildi... Orhan Ak'ın genel kurul sürecine kadar takımı çalıştırma ihtimali bulunuyor. Yeni yönetim kurulu konuyu değerlendirdikten sonra son kararı verecek. Ak, Abdullah Avcı'nın istifasının ardından bir maçlığına göreve getirilmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Orhan Ak’ın gözü yönetimde

Adana Demirspor maçında teknik sorumlu olarak yedek kulübesinde yer alan Orhan Ak, "Takıma bir hafta izin verdik. Ardından durumumuzla ilgili kararı yönetim kurulu açıklar" demişti... Ak'ın sözleri istenmesi halinde göreve devam edebileceği şeklinde yorumlandı... Gözler yönetime çevrildi... Orhan Ak'ın genel kurul sürecine kadar takımı çalıştırma ihtimali bulunuyor. Yeni yönetim kurulu konuyu değerlendirdikten sonra son kararı verecek. Ak, Abdullah Avcı'nın istifasının ardından bir maçlığına göreve getirilmişti.

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