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Vitor Hugo’dan siftah

Brezilyalı stoper Vitor Hugo dün siftah yaptı. 31 yaşındaki savunmacı, 78'de attığı golle takımını yeniden öne geçirirken (2-1), bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Hugo yine bu sezon ligde forma giydiği 20 maçın 19'una ilk 11'de başlayıp takımın değişmezi oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Vitor Hugo’dan siftah

Brezilyalı stoper Vitor Hugo dün siftah yaptı. 31 yaşındaki savunmacı, 78'de attığı golle takımını yeniden öne geçirirken (2-1), bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Hugo yine bu sezon ligde forma giydiği 20 maçın 19'una ilk 11'de başlayıp takımın değişmezi oldu. Hugo maç sonrası, "Kazanmak güzel. Rakibimiz iyi bir takımdı, belki de puan tablosunda rakiplerimizden biriydi. Kazanmamız gerekiyordu. Onlar 10 kişi kaldı ama biz sıkıntı yaşadık. Devre arası konuştuk ve baskıyı değiştirdik. Annem Brezilya'da zor bir dönem geçiriyor. Herkesin de ona dua etmesini rica ediyorum" dedi.

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