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Trabzonspor'dan Ivan Rakitic operasyonu! Menajeri İstanbul'a geldi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gitmeye hazırlanan Trabzonspor'da başkanlığa adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Doğan, La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Hırvat yıldız Ivan Rakitic'in menajeriyle bir araya geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 09:35
Trabzonspor'dan Ivan Rakitic operasyonu! Menajeri İstanbul'a geldi

Trabzonspor'da transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Geçici başkan ve kongre için tek aday Ertuğrul Doğan, seçilirse yeniden çalışacağı Abdullah Avcı'nın verdiği rapor üzerinden görüşmelere devam ediyor.

Doğan, başkan adaylığını resmen açıkladığı gün İstanbul'daki ofisinde İspanyol menajer Canales'i konuk etti… Barcelona'nın hocası Xavi ve Aston Villa'nın hocası Unai Emery'nin de menajeri olan Canales'le bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin Bartra'nın tavsiyesiyle İspanyol teknik adam Joseba Etxeberria için olduğu bile olduğu iddia edildi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, görüşmenin Sevilla'nın orta sahadaki yıldızı Ivan Rakitic için yapıldığı ortaya çıktı. Avcı'nın isteğiyle sezon sonunda takımdan ayrılacak Marek Hamsik'in boşluğunu doldurmak için Hırvat orta saha için bir ön görüşme olduğu belirtildi.

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