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Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Adana Demirspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 07:51 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 09:10
Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – ÇABANI BÜYÜT

Trabzonspor'un geldiği noktayı anlatan net görüntü şampiyon olduktan 10 ay sonra Adana Demir karşısına hem başkansız hem de teknik direktörsüz çıkması oldu. Bu senenin neden başarısız geçtiğinin net göstergesiydi.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Kulübü 45 milyon euro'luk borca sokan ve aynı zamanda bu başarısızlıkta en büyük pay sahibi olan Ahmet Ağaoğlu'nun yeni kongrede aday olacağının öne sürülmesi de çok enteresan.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Bu atmosferde çıkılan Adana Demirspor maçında rakip eksik kalsa bile Trabzonspor takımı bundan faydalanamadı. Rakibin üzerine fazla gidemedi ve pozisyon üretemedi. Yeri geldiğinde topu rakibine bırakarak savunma yaptı.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Geçmişten gelen bu kötü alışkanlığın değişmesi de zaman alacak gibi görünüyor. Çünkü Trabzonspor sahada sayısal bir kişi fazla görünse bile esasen rakibinden eksikti. Bunun da nedeni Yusuf Yazıcı ve Bardhi'nin sahada gayesiz, isteksiz, hiç mücadele etmeden ve koşmadan oynamasıydı. Takımı iki kişi eksik bırakmış gibilerdi.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Bana göre doğru ama geç gelen oyuncu değişikliğinden sonra sayısal üstünlük ele geçirildi. İki tane usta ayağı kalan az sürede farkını gösterip vitesi yükseltti. Visca 1 gol, 1 asist yaptı. 4. golde oyunun yönünün değiştirerek fark yaratan Hamsik de katkı sağladı.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Aynı zamanda saha içinde diğer takım arkadaşlarını topsuz alanlara nasıl hareketleneceğini gösterdi. Liderlik özelliğinin yanı sıra abilik de fazlasıyla yapıyorlar.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Kısa vadedeki net hedef ligde Avrupa kupalarına katılacak sıralamayı yakalamak... Aynı şekilde Avrupa vizesi verilen Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olmalıdır. Onun için Trabzonspor 'hedefini düşürmemeli' ama kesinlikle bu hedeflere varmak istiyorsa kalan maçlarda 'çabasını da büyütmeli.'

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – VISCA SUYU BİLE YAKAR

Ligimizde bir Montella gerçeği var. Dünkü maçta da bunu gördük. Adana Demirspor, 22'de Belhanda'nın kırmızı kartı ile 10 kişi kaldı. Montella, hemen hamle yaparak iki oyuncu değişikliği birden yaptı.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Cherif Ndiaye ve Barrios'u oyuna aldı. Ve takımını 3'lü savunmaya döndürerek; Rodrigues ve Svensson'u da ileriye gönderdi. Adana Demirspor'un gol atacağı o kadar belliydi ki, nitekim 45+1'de N'Diaye ile beraberliği buldu konuk ekip.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Bu golde Larsen ve Uğurcan'ın hatası vardı. Daha maçın başında (8'de) golü bulmuşsun. Neden bu kadar yavaş oynuyorsun! Kenarda Markovic, Hamsik ve Edin Visca var. Rakip 10 kişi, alsana bu oyunculardan birini hemen oyuna…

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Abdülkadir Ömür, Siopis ve Gomez dışında yüreğini ortaya koyan, bir oyuncu daha göremedik ilk yarıda sahada… Sanki Trabzonspor 10 kişi kalmış gibi bir görüntü ortaya çıktı, Belhanda'nın kırmızı kartından sonra.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

İkinci yarıya Markovic hamlesi ile başladı Trabzonspor. Oyun gücü ve kalitesi açısından Hamsik ve Visca da girmeliydi. Enis Bardhi'ye 58 dakika nasıl tahammül etti Orhan hoca, inanılır gibi değil!

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Enis Bardhi'ye 'iyi oyuncu' diyenle asla futbol konuşmam. Yazıktır, günahtır Trabzonspor'un parasına! Kim aldıysa bu Bardhi'yi cebinden karşılasın maliyetini… Bu kadar sorumsuzca bir transfer olabilir ancak!

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un altyapısında Bardhi'yi cebinden çıkaracak kalitede onlarca genç vardır. Dönün bir bakın yahu altyapıya… Orhan Ak, 70 dakika Hamsik'i kenarda bekletiyor! Trabzonspor'un böyle bir lüksü yok!

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

76'da Edin Visca'nın sahaya dahil oluşu, Trabzonspor'un kötü kaderini de değiştirdi adeta. Girer girmez, kazanılan korner atışında topun başına gelen Visca, Vitor Hugo'nun kafasına nişanladı topu adeta.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Hugo da en iyi yaptığı işi yaparak Trabzonspor'u öne geçirdi. Ardından neredeyse sıfıra yakın bir noktadan serbest vuruşu kullanan Visca, harika bir gol atarak ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu gösterdi.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Sezon başından beri söyledik, yazdık durduk! Büyük takımlar büyük futbolcularla başarılı olur. Nwakaeme ve Cornelius'un gönderilişi, Hamsik, Dorukhan ve Visca'nın sakatlığı takımı bu duruma getirdi.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Oysa şampiyon takımın kadrosu korunmuş olsaydı, şuursuzca transferler yapılmamış olsaydı Trabzonspor şampiyonluk yarışının içinde olurdu. Orhan Ak, maça doğru 11 ile başlamayarak oyunu riske attı, ama ikinci yarıda doğruları görerek Trabzonspor'u galibiyete taşıdı.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Kongre sürecinin başladığı bir ortamda bu galibiyet ilaç gibi gelecek bordo-mavililere. Visca'nın ve Hamsik'in dönüşü, Markovic'in transferi Trabzonspor'un gelecek maçlardaki saha sonuçlarına olumlu yansıyacaktır.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un farklı galibiyetinde sahada atom karınca gibi mücadele eden Abdülkadir Ömür'ün; Hamsik ile Visca'nın imzası var! Dünkü maçı Visca'dan önce ve Visca'dan sonra diye değerlendirmek lazım.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un problem çözen, maç kazandıran oyuncusu geri döndü. Orhan Ak da maçı film gibi izlemedi, geç de olsa yaptığı değişikliklerle farklı galibiyeti getirdi.

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