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Trabzonspor'da kalitenin adı: Marek Hamsik

Trabzonspor'da Adana Demirspor maçına 70’te oyuna giren Slovak süper yıldız Marek Hamsik kalitesini konuşturdu. 90+4’te 50 metreden milimetrik bir pas atan Hamsik, Umut Bozok'un attığı golün hazırlayıcısı oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da kalitenin adı: Marek Hamsik

Süper Lig'de en son 22 Ocak 2023'te oynanan İstanbulspor karşılaşmasında forma giyen Marek Hamsik, sakatlığını tamamen atlatarak sahalara geri döndü. Takımla antrenmanlara başlamasının ardından hazır hale gelen Hamsik, Adana Demirspor karşılaşmasının 74'üncü dakikasında oyuna dahil oldu. Oyuncu değişikliği sırasında kenarda Slovak yıldızı gören taraflar sessizliğini bozarak alkışlarla ayağa kalktı. Trabzonspor'un 4. golünde Hamsik, Markovic'e 50 metrelik olağanüstü bir pas atarak golü hazırladı. Twitter'da "Kalite tesadüf değildir" yorumları yapıldı.

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