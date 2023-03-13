Edin Visca ustalık eseri

Trabzonspor, Süper Lig'de 25. haftasında Adana Demir'i 3-1 yenerek nefes aldı. Geçtiğimiz hafta Ümraniye'ye 2-1 kaybeden ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Karadeniz devi dün maça iyi başladı. 8. dakikada Yusuf Yazıcı ile öne geçen Fırtına, 22'de Belhanda atılınca iyice rahatladı. Ancak Demir'in hocası Montella, 34'te Yusuf'un yerine Cherif Ndiaye, Akintola'nın yerine de Barrios'u oyuna aldı.

6 MAÇ SONRA YENİLDİ

Bu değişiklikler sonrası Demir birçok pozisyon buldu ve 45+1'de Badou Ndiaye skoru eşitledi. 76'da Edin Visca girdi, Fırtına coştu. Sakatlığı nedeniyle 8 maç sonra forma giyen Boşnak sağ kanat 2 dakika sonra Hugo'ya asist yaptı. 81'de de mermi gibi vuruşuyla ağları sarsan Visca, Adana Demirspor'un direncini iyice kırdı. Son sözü uzatma anlarında Umut Bozok söyledi. Yarışta iddialı olan Adana Demir, ligde 6 maç sonra kaybetti.

BELHANDA PERES'E TOKAT ATTI

Adana Demirli Belhanda dün bir skandala imza attı. Faslı futbolcu, 22. dakikada Peres'i önce iteledi, sonra da tokat attı. Önce sarı veren Abdulkadir Bitigen, pozisyonu VAR'da izledikten sonra Belhanda'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Belhanda büyük tepki gördü.

MARKOVIC'TEN SİFTAH

Ara dönemde Gaziantep FK'dan kiralanan Markovic dün ilk kez forma giydi. İkinci yarıda Doğucan'ın yerine giren Sırp kanat oyuncusu, son golde topu Eren'e taşıyarak katkı yaptı. Markovic, etkili paslarıyla dikkat çekti.

AK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavili takım, geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçına göre 3 farklı isimle sahaya çıktı. Teknik sorumlu Orhan Ak, stoperde Denswil'in yerine Hugo'ya, sakatlığı bulunan Trezeguet'nin yokluğuda Bardhi'ye görev verdi. Forvette de Umut Bozok'un yerine Yusuf Yazıcı görev yaptı.

4 SAKAT VE 1 DE CEZALI

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Bakasetas, Trezeguet, Denswil ve Dorukhan ile cezalı Naci Ünüvar forma giyemedi. Denswil oynamak istese de ağrılarının bulunması nedeniyle risk alınmadığı öğrenildi.