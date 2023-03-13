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Bir ‘Ömür’ savaşçı

Bordo-mavili takımın yerli Messi'si Abdülkadir Ömür dün yine döktürdü. Geçen haftaki Ümraniyespor karşılaşmasında 2 topu direkten dönen 23 yaşındaki maestro, Adana Demirspor karşısında da yine direğe takıldı. Takımın itici güçlerinden olan Abdülkadir Ömür performansıyla tam not aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Bir ‘Ömür’ savaşçı

Bordo-mavili takımın yerli Messi'si Abdülkadir Ömür dün yine döktürdü. Geçen haftaki Ümraniyespor karşılaşmasında 2 topu direkten dönen 23 yaşındaki maestro, Adana Demirspor karşısında da yine direğe takıldı. Takımın itici güçlerinden olan Abdülkadir Ömür performansıyla tam not aldı.

Abdülkadır karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. 10 kişi kalmaları bize yardımcı oldu. 1-1'den sonra konsantrasyonumuz bozuldu. Sonra kendimize geldik. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yapmalıyız. Kupa hedefimiz de çok önemli" dedi.

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