Uğurcan Çakır: Abdullah Hoca ve ekinine çok teşekkür ederim!

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken karşılaşma sonrası Uğurcan Çakır dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN SÖZLERİ

Abdullah Hoca ve ekibine çok teşekkür ederim. Geçen sene çok harika hikayeler yazdık. Çok güzel insanlar, herkese harika davrandılar. Başkanımız istifa etti, ona da teşekkür ederim. Üzerimde ayrı bir emeği var. Kalpten teşekkürler. Seçimde inşallah en hayırlısı…

Edin ağabeyin dönmesine sevindik. O da nasipsizdi bu sezon. Gol ve asistine çok sevindim. Adana Demirspor çok iyi bir takım, 10 kişi kalınca işler zor oluyor. Bizim için daha kolaydı. İlk yarı bize yakışmayan pozisyonlar verdik.