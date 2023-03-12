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TRABZONSPOR HABERİ: Bordo-mavililerde Edin Visca Adana Demirspor maçında sahada!

Sın dakika haberleri... Trabzonspor'da Edin Visca hasreti bitiyor... Bosna-Hersek'li oyuncunun Adana Demirspor maçıyla birlikte formasına kavuşması bekleniyor. Visca süre alırsa 8 maçlık aradan sonra sahalara dönmüş olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 10:24 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 12:00
TRABZONSPOR HABERİ: Bordo-mavililerde Edin Visca Adana Demirspor maçında sahada!

Kariyerinin en şanssız sezonunu geçiren Edin Visca için forma hasreti sona eriyor...

Bu sezon önce kolu kırılan oyuncunun iyileştikten sonra Fatih Karagümrük maçında bu kez köprücük kemiğinde kırık meydana gelmişti. Tedavisi sona eren Bosnalı oyuncu, sakatlığını atlatmasına rağmen fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle geçen hafta riske edilmedi. Hafta başından itibaren takımla çalışan Visca, Adana Demirspor karşısında formasına kavuşabilir. İdmanlarda hazır görünen yıldızın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Visca oynarsa 8 maçlık bir aranın ardından sahalara dönüş yapmış olacak.

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