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Trabzonspor - Adana Demirspor maçı sonrası Orhan Ak: Olağanüstü bir durum yaşandı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı hoca Orhan Ak, Adana Demirspor maçında takımın başında yer aldı. Mücadeleyi 4-1 kazanan bordo-mavililerde Orhan Ak, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 18:58
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı sonrası Orhan Ak: Olağanüstü bir durum yaşandı

Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Ak, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Orhan Ak yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir durum yaşandı, hocanın istifasından sonra duygusal veda oldu. Ben çok fazla girmek istememiştim ama biraz zorlandık hafta içi. Böyle durumlarda oyuncuların sahaya dönmesi çok zor. Son haftalarda sıkıntılar da yaşadık. Tedirgin, özgüvensizdik. Çoğu maçtaki gibi iyi başladık, erken gol bulduk. Adana Demirspor'un 10 kişi kalması bizim için kötü oldu. Rehavete kapıldık. 1-1 oldu, 3-1 de yapabilirlerdi." dedi.

Galibiyeti taraftara ve Abdullah Avcı'ya armağan ettiklerini söyleyen Ak, "İkinci yarı daha coşkulu, daha konsantre çıktık. Sonradan giren oyuncularımız da kalitesini ortaya koydu. Güzel bir skor oldu, bu ara böyle bir skora ihtiyacımız vardı. Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır. Bu maçı taraftarlarımıza ve hocamıza armağan etmek istedik. Buradan hocamıza selamlar." ifadelerini kullandı.

Orhan Ak, "Trabzonluyum, ailem de Trabzonlu. İnsanlar komplo teorileri üretiyordu. Burası bir futbol şehri. Burada başarabileceğimize hoca da, biz de inanmıştık. Mücadele gösterdiğinizde, taraftar da oyunun içine giriyor. Onlarla çok güzel başarılar yakaladık. Başkanından, çaycı Hüseyin'e kadar bir bütün olursanız başarı geliyor. İnşallah kongrenin ardından Trabzonspor daha da güçlenecek ve yoluna devam edecektir." açıklamasını yaptı.

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