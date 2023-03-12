Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Emre Akbaba
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor'un sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldiği maç saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.