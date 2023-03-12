Haberler Trabzonspor Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI

Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 25. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. 38 puanlı Trabzonspor sahasında 42 puanı bulunan Adana Demirspor'u ağırlıyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 16:21 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 16:21
Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Emre Akbaba

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldiği maç saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Transfer böyle duyuruldu! Vitor Pereira ve Jorge Jesus... | "Ali Koç ile çalışmak..."
Serdar Ortaç'tan kahreden haber: 'Hayatını kaybetti!' 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç H1N1 virüsüne yenik düştü
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...
Ankaragücü'nden kritik 3 puan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor-A. Demirspor maçında kırmızı kart!
Trabzonspor-Demirspor maçının VAR'ı açıklandı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
KIRKLARELİ TOKİ CANLI İZLE
İZMİR TOKİ CANLI İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus - Sampdoria maçı saat kaçta? Juventus - Sampdoria maçı saat kaçta? 16:20
Roma - Sassuolo maçı saat kaçta? Roma - Sassuolo maçı saat kaçta? 16:17
Hellas Verona - Monza maçı saat kaçta? Hellas Verona - Monza maçı saat kaçta? 16:13
Cremonese - Fiorentina maçı saat kaçta? Cremonese - Fiorentina maçı saat kaçta? 16:09
Keçiörengücü'nden gol şov! Keçiörengücü'nden gol şov! 15:57
Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta? Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:49
Daha Eski
Rizespor 3 puanı son dakikada kurtardı! Rizespor 3 puanı son dakikada kurtardı! 15:49
Athletic Bilbao - Barcelona maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Barcelona maçı saat kaçta? 15:38
Sevilla - Almeria maçı saat kaçta? Sevilla - Almeria maçı saat kaçta? 15:31
Sevilla - Almeria maçı saat kaçta? Sevilla - Almeria maçı saat kaçta? 15:19
Mallorca - Real Sociedad maçı saat kaçta? Mallorca - Real Sociedad maçı saat kaçta? 15:10
Ghezzal kadroda mı? Belli oldu Ghezzal kadroda mı? Belli oldu 14:50