Haberler Trabzonspor Edin Visca iş başına

Edin Visca iş başına

Önce kolu sonra köprücük kemiği kırılan Bosnalı yıldız, 8 maç aradan sonra formasını geri alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
Edin Visca iş başına

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Kariyerinin en şanssız sezonunu geçiren Edin Visca için vuslat günü... Bu sezon önce kolu kırılan oyuncunun iyileştikten sonra Fatih Karagümrük maçında bu kez köprücük kemiğinde kırık meydana gelmişti. Tedavisi tamamlanan Bosnalı, sakatlığını atlatmasına rağmen fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle geçen hafta riske edilmedi. Hafta başından itibaren takımla çalışan Visca, Adana Demirspor karşısında formasına kavuşacak. İdmanlarda hazır görünen yıldızın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Visca oynarsa 8 maçlık aradan sonra sahalara dönüş yapacak
DİĞER
Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz ile aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncu sessizliğini bozdu!
Birce Akalay ve Can Tunalı yıllar sonra tekrar aşka geldi!
Toroğlu'ndan G.Saray'a flaş eleştiri: Hikaye...
Jesus için Portekiz'den bomba iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan yeni sayfa! İşte A. Demirspor maçı 11'i
Markovic sahne alıyor
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Mart)
İstanbul barajları doluluk oranı (11 Mart 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:28
PSG 3 puanı son anda aldı! PSG 3 puanı son anda aldı! 01:13
PSG 3 puanı son anda aldı! PSG 3 puanı son anda aldı! 01:13
Lazio 2 puan bıraktı! Lazio 2 puan bıraktı! 01:09
Lazio 2 puan bıraktı! Lazio 2 puan bıraktı! 01:08
Erman Toroğlu'dan flaş Jorge Jesus yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş Jorge Jesus yorumu! 23:31
Daha Eski
Okan Buruk: G.Saray'ın hedefi rekorları kırmaktır Okan Buruk: G.Saray'ın hedefi rekorları kırmaktır 23:31
Aslan Zaniolo ile kükredi! Aslan Zaniolo ile kükredi! 23:31
G.Saray Süper Lig'de rekor kırdı! G.Saray Süper Lig'de rekor kırdı! 23:31
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23:31
Galatasaray'da Nelsson şoku! Galatasaray'da Nelsson şoku! 23:31
G.Saray'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi G.Saray'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 23:31