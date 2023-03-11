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Visca ve Hamsik hazır

Karadenız devinde sakatlıkları bulunan Bakasetas ve Trezeguet'nin yarınki Adana Demir maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Sakatlıktan yeni çıkan Visca ve Hamsik ise forma giymek için hazır.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Visca ve Hamsik hazır

Karadenız devinde sakatlıkları bulunan Bakasetas ve Trezeguet'nin yarınki Adana Demir maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Sakatlıktan yeni çıkan Visca ve Hamsik ise forma giymek için hazır.


ONSUZ KAZANMAK ZOR


Fırtına, Hamsik'in yokluğunda kazanamıyor. Slovak orta saha lig ve Avrupa'da son 6 maçta yer alamadı. Bordo-mavililer bu süreçte Konferans Ligi'nde 1-0 ve 0-2'lik skorlarla Basel'e elendi. Ligde de Hamsik olmadan son 4 maçta 3 yenilgi yaşandı. 35 yaşındaki yıldız bu sezon 22 resmi maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.

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