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Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Trabzonspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Son maçında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan fırtına, evinde 3 puanın sahibi olmak istiyor. Karşılaşma için geri sayımın başlamasıyla birlikte futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 13:54 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 14:00
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Adana Demirspor, 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş Spor M-Kompleksi'nde oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? TS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? | SPOR TOTO SÜPER LİG

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 12 Mart Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda yarın saat 16:00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Servanlar yapacak.

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Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkacak. Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar yarınki maçta forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise Orhan Ak'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.

Kongre sürecinde yenilmek istemeyen ve ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Trabzonspor, sıkıntılı süreçte 3 puanla sahadan ayrılmayı planlıyor.

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında 36 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Trabzonspor, Süper Lig'de ise Adana Demirspor'a mağlup olmadı. Bordo-mavililer evinde rakibi ile oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

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