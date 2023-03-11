Tam bir kabus

SPOR Toto Süper Lig'de 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, bu yıl deplasmanlarda kabus yaşadı. Süper Lig'de en son 1 Ekim'de Kayseri'de kazanan Fırtına, sonra çıktığı 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
SPOR Toto Süper Lig'de 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, bu yıl deplasmanlarda kabus yaşadı. Süper Lig'de en son 1 Ekim'de Kayseri'de kazanan Fırtına, sonra çıktığı 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.