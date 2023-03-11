Serisi sona erdi

Ümranıyespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini bozdu. Taraftarı önünde en sonra 8 Mart 2021 Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, ardından evinde oynadığı 36 müsabakada 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı.
Ümranıyespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini bozdu. Taraftarı önünde en sonra 8 Mart 2021 Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, ardından evinde oynadığı 36 müsabakada 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı.