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Moral zamanı

Bordo-mavili takım, yarın Akyazı’da oynayacağı Adana Demirspor maçını kazanarak kongre, teknik adam değişikliği sürecinde moral bulmak istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Moral zamanı

Büyük bir değişim sürecinden geçen Trabzonspor, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa kararı alması sonrası takımı çalıştırma görevini üstlenen Orhan Ak'a büyük sorumluluk binmiş durumda. Hem başkanlık seçim süreci hem de teknik adam değişikliğinin oyuncular üzerinde bir etki oluşturmaması için çalışacak olan Orhan Ak ve ekibi, zorlu maçı kazanarak camiaya moral aşılamaya çalışacak.


Değişiklik yapacak


Takımın taktiksel hazırlık sürecinin yanı sıra zihinsel hazırlıklarına da önem veren Orhan Ak'ın kadroda da bazı değişimler yapacağı belirtiliyor. Ak, iç sahadaki iyi oynama avantajını kullanarak taraftarın desteğiyle iyi sonuç almak istiyor

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