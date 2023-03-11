Henüz teklif gelmedi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrası birçok isim Trabzonspor ile anılmaya başlandı. Bunlardan biri de Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'dı. 50 yaşındaki teknik adam, konuk olduğu bir TV programında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Hocam Trabzonspor ile isminiz geçiyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Henüz bir teklif almadım" yanıtını verdi. Yalçın, "Peki teklif gelirse Trabzonspor'a sıcak bakar mısınız" sorusu üzerine yeniden "Henüz teklif almadım" yanıtını verdi. Bu cevap bordo-mavililere sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.



Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Sergen Yalçın, istifa etmişti. Başarılı çalıştırıcı, futbolculuk döneminde 2000- 2001 sezonunda Trabzonspor forması giymişti