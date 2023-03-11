Futbolcular hırs küpü

Fırtına, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Orhan Ak yönetiminde sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular şut ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Oyuncuların oldukça istekli oluşu ve sık sık birbirleriyle şakalaşmaları da dikkat çekti.
Fırtına, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Orhan Ak yönetiminde sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular şut ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Oyuncuların oldukça istekli oluşu ve sık sık birbirleriyle şakalaşmaları da dikkat çekti.