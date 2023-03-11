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Futbolcular hırs küpü

Fırtına, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Orhan Ak yönetiminde sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular şut ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Oyuncuların oldukça istekli oluşu ve sık sık birbirleriyle şakalaşmaları da dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Futbolcular hırs küpü
Fırtına, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Orhan Ak yönetiminde sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular şut ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Oyuncuların oldukça istekli oluşu ve sık sık birbirleriyle şakalaşmaları da dikkat çekti.
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