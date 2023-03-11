Cornelius kayboldu!

6 Milyon Euro'ya Kopenhag kulübüne satılan Cornelius, bordo-mavili formayla büyük işlere imza atmıştı. Ligde 37 karşılaşmada sahada olan başarılı futbolcu, 15 gol, 5 asist ile Karadeniz devinin şampiyon olmasında önemli katkıda bulunmuştu. Ancak 29 yaşındaki forvet gittiğine bin pişman. Kopenhag ile 5 maça çıkan (396 dakika forma giydi) Cornelius ne gol atabildi ne de asist üretebildi. Hep yedek.
6 Milyon Euro'ya Kopenhag kulübüne satılan Cornelius, bordo-mavili formayla büyük işlere imza atmıştı. Ligde 37 karşılaşmada sahada olan başarılı futbolcu, 15 gol, 5 asist ile Karadeniz devinin şampiyon olmasında önemli katkıda bulunmuştu. Ancak 29 yaşındaki forvet gittiğine bin pişman. Kopenhag ile 5 maça çıkan (396 dakika forma giydi) Cornelius ne gol atabildi ne de asist üretebildi. Hep yedek.