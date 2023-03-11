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Ayrılık KAP'ta

Abdullah Avcı'nın ayrılığı KAP'a bildirildi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Abdullah Avcı'nın 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Anlaşmaya göre, Avcı'ya 2023- 24 ve 2024-25 sezonları için ödeme yapılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Ayrılık KAP'ta
Abdullah Avcı'nın ayrılığı KAP'a bildirildi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Abdullah Avcı'nın 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Anlaşmaya göre, Avcı'ya 2023- 24 ve 2024-25 sezonları için ödeme yapılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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