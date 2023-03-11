Ayrılık KAP'ta

Abdullah Avcı'nın ayrılığı KAP'a bildirildi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Abdullah Avcı'nın 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Anlaşmaya göre, Avcı'ya 2023- 24 ve 2024-25 sezonları için ödeme yapılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Abdullah Avcı'nın ayrılığı KAP'a bildirildi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Abdullah Avcı'nın 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Anlaşmaya göre, Avcı'ya 2023- 24 ve 2024-25 sezonları için ödeme yapılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.