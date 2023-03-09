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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bakasetas'a Wolfsburg kancası!

Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından gelecek sezon kadro planlamasını yapan bordo mavililerde yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Almanya Bundesliga ekibi kancayı taktı. İşte detaylar... | TS HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bakasetas'a Wolfsburg kancası!

Gelecek sezon kadro planlamasının çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Transfer dönemi bitmesine rağmen Yunan futbolcu için takımlar temaslarını kesmiyor. 29 yaşındaki on numarayı kadrosuna katmayı planlayan ekiplerden biri de Wolfsburg… Yunan basınında çıkan haberlere göre Alman kulübü, Bakasetas için sezon sonunda bordo- mavililere resmi teklif yapacak ve oyuncuyu renklerine bağlamak için fedakârlıkta da bulunacak. Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'la kontratı gelecek sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Wolfsburg'un, bordo-mavili kulübe 6 milyon Euro'luk bir teklif ileteceği aktarıldı.

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