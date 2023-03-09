TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan veda konuşması! "Şampiyonluktan sonra..."

Trabzonspor'da istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, veda konuşması yaptı. Avcı, "Böyle bir senaryo olur mu derler ama ayrılışa kadar çok güzel şeyler yaşadık. Bu iş böyle. Güzelliklerin çok fazla olduğu anılar yaşadık. Şampiyonluktan sonra ne olduğunu anlayamadım, sokakta gördükten sonra ne olduğunu hissedebiliyorsun. Hayatımda, varlığımı tekrar hissettim. Çok güzel şeyler yaşadım, bunları yaşadığım için çok mutluyum. Belki de Trabzonspor'da ilk defa böyle ayrılık oluyor, ayrılıkların da böyle olması çok güzel." ifadelerini kullandı.