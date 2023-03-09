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Sizi asla unutmayız

Kaptan Uğurcan, Dorukhan ve Hüseyin, Avcı için veda paylaşımı yaptı. Uğurcan, "Size çok şey borçluyuz. Eminim isminiz bu kulübün Türk futbol tarihine altın harflerle yazılan efsaneleri arasında sonsuza kadar yer alacaktır. Her şey için teşekkürler hocam" dedi. Dorukhan, "Hocam; siz ve ekibiniz; inancınız, motivasyonunuz ve liderliğiniz ile bana hayatımın asla unutmayacağım anlarını yaşattınız. Bana kattığınız her şey için sonsuz teşekkürler", Hüseyin Türkmen ise "Her zaman hatırlanacaksınız" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Sizi asla unutmayız
Kaptan Uğurcan, Dorukhan ve Hüseyin, Avcı için veda paylaşımı yaptı. Uğurcan, "Size çok şey borçluyuz. Eminim isminiz bu kulübün Türk futbol tarihine altın harflerle yazılan efsaneleri arasında sonsuza kadar yer alacaktır. Her şey için teşekkürler hocam" dedi. Dorukhan, "Hocam; siz ve ekibiniz; inancınız, motivasyonunuz ve liderliğiniz ile bana hayatımın asla unutmayacağım anlarını yaşattınız. Bana kattığınız her şey için sonsuz teşekkürler", Hüseyin Türkmen ise "Her zaman hatırlanacaksınız" ifadesini kullandı.
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