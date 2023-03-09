Markovic heyecanlı

Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiralanan Markovic, Adana Demirspor maçına odaklandı. Gaziantep FK'dan kalan kırmızı kart cezasını Ümraniye maçında çeken Sırp sağ kanat, bordo-mavili formayla ilk maçına çıkacağı anı beklemeye başladı. Gaziantep ile bu sezon çıktığı toplam 22 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu performansının üzerine çıkmaya çalışacak.
Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiralanan Markovic, Adana Demirspor maçına odaklandı. Gaziantep FK'dan kalan kırmızı kart cezasını Ümraniye maçında çeken Sırp sağ kanat, bordo-mavili formayla ilk maçına çıkacağı anı beklemeye başladı. Gaziantep ile bu sezon çıktığı toplam 22 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu performansının üzerine çıkmaya çalışacak.