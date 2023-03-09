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Markovic heyecanlı

Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiralanan Markovic, Adana Demirspor maçına odaklandı. Gaziantep FK'dan kalan kırmızı kart cezasını Ümraniye maçında çeken Sırp sağ kanat, bordo-mavili formayla ilk maçına çıkacağı anı beklemeye başladı. Gaziantep ile bu sezon çıktığı toplam 22 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu performansının üzerine çıkmaya çalışacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Markovic heyecanlı
Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiralanan Markovic, Adana Demirspor maçına odaklandı. Gaziantep FK'dan kalan kırmızı kart cezasını Ümraniye maçında çeken Sırp sağ kanat, bordo-mavili formayla ilk maçına çıkacağı anı beklemeye başladı. Gaziantep ile bu sezon çıktığı toplam 22 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu performansının üzerine çıkmaya çalışacak.
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