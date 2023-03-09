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Larsen: FIFA'ya gitmedim

Alacakları nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet ettiği yönünde hakkında iddialar ortaya atılan Larsen, ülkesinin basınına açıklama yaparak iddiaları reddetti. Danimarka basınına konuşan sağ bek, "Uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar. FIFA aracılığıyla kulübe baskı yapmak için herhangi bir talepte bulunmadım. Burada şimdiye kadar ki en büyük trajedilerden biri yaşandı. Adımın bu şekilde kullanılması daha da utanç verici" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Larsen: FIFA'ya gitmedim

Alacakları nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet ettiği yönünde hakkında iddialar ortaya atılan Larsen, ülkesinin basınına açıklama yaparak iddiaları reddetti. Danimarka basınına konuşan sağ bek, "Uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar. FIFA aracılığıyla kulübe baskı yapmak için herhangi bir talepte bulunmadım. Burada şimdiye kadar ki en büyük trajedilerden biri yaşandı. Adımın bu şekilde kullanılması daha da utanç verici" dedi.

KULÜBE İNANIYORUM

Larsen, bir miktar alacağı olduğunu doğrularken, "Kulübe inancım var ve maaşı muhtemelen yakın gelecekte alacağız. Bize biraz zamana ihtiyaçları olduğunu açıkça belirttiler. Kulübe para göndermesi için baskı yapmadım" diye konuştu.

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