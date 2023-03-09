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Duygusal veda

Trabzonspor kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal videoyla, kulübe son şampiyonluğu yaşatan teknik direktör Abdullah Avcı'ye veda etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Duygusal veda

Olağanüstü genel kurula giden Trabzonspor'da, istifası sonrası dün kente gelen ve veda görüşmelerine başlayan teknik direktör Abdullah Avcı için özel video hazırladı. Duygusal videoda, takımın geçen yıl şampiyonluk kutlamaları sırasında Avcı'nın söylediği ve kendisinin de en sevdiği şarkı olarak açıkladığı 'Teşekkür ederim' şarkısı ve Avcı'nın kulüpteki 2 buçuk yılına ait görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, idmandaki çalışmalar, galibiyet sonrası soyunma odasındaki konuşmalar, oyuncularla kucaklaşması, Süper Kupa zaferi, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu kutlamaları, Avcı'nın hayalini kurduğu ve gerçekleştirdiği şampiyonluğun fotoğrafını boş bekleyen çerçeveye yerleştirdiği anlar yer aldı.

93 MAÇTA 52 GALİBİYET

Abdullah Avcı, 2020-21 sezonunun 9. haftasında başladığı Trabzonspor kariyerinde 93 lig maçında 52 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Bordomavililer, Avcı ile ilk sezonunu 2.03, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu 2.13 puan ortalamasıyla tamamladı. Bu sezon ise 1.65 ortalamada kaldı.

TAZMİNAT ALMAYACAK

Sezon başında Ertuğrul Doğan ile masaya oturarak kulüpteki sözleşmesini uzatan Abdullah Avcı, istifa ederken tazminat talep etmedi. Sezon sonuna kadar alacakları konusunda anlaştığı öğrenilen Avcı, sözleşmesinde yer alan 2 yıllık alacağını ise kulüpte bıraktı.

DALGALI DENİZDEN ÇIKTIM

Videoda "Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım' ifadesiyle başladı hikayemiz...1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere üç tertemiz kupa ve nice zaferler için; teşekkürler Abdullah Avcı" ifadeleri yer aldı.

3 KUPA KAZANDI

Avcı, bordo-mavili takımın başında 3 kupa kazandı. Başakşehir ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Avcı, kulüp düzeyinde kaldırdığı tüm kupaları bordo-mavililerle kazandı. 59 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Süper Kupa, 2021-2022 sezonunda ise Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna uzandı.

17. SIRADAN AVRUPA'YA GİTTİ

Fırtına, 2020-21'in ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından Newton ile yollarını ayırdı. Abdullah Avcı yönetiminde ise sezonun geri kalan bölümündeki 32 karşılaşmada sadece 3 kez kaybetti. 18 maçı kazanan bordo-mavili takım, 11 de beraberlik aldı. 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.

PLANLAMA TUTMADI

38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor, bu sezon başında yaptığı planlamalar ve oyuncu transferleriyle arzuladığı sonuçları elde edemedi. Ligde geride kalan 24 haftada 38 puanla 6. basamakta yer alan Fırtına, yarıştan koptu.

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