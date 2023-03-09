Haberler Trabzonspor Avcı’ya plaket

Avcı’ya plaket

Abdullah Avcı dün tesislerde yöneticiler, futbolcular ve personel ile vedalaştı. Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, Avcı'ya plaket verdi ve "Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biriyle çalışmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Hocamızın kulübümüze kazandırdığı kupalar, muhteşem lig şampiyonluğu kadar Trabzonspor tarihine ve değerlerine verdiği kıymet ve ayrılış şekli takdire şayandır. Ayrılıklar da sevdaya dahildir" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Avcı’ya plaket
Abdullah Avcı dün tesislerde yöneticiler, futbolcular ve personel ile vedalaştı. Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, Avcı'ya plaket verdi ve "Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biriyle çalışmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Hocamızın kulübümüze kazandırdığı kupalar, muhteşem lig şampiyonluğu kadar Trabzonspor tarihine ve değerlerine verdiği kıymet ve ayrılış şekli takdire şayandır. Ayrılıklar da sevdaya dahildir" açıklamasını yaptı.
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