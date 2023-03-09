Haberler Trabzonspor 41 milyon euro

41 milyon euro

Şampiyon takımda büyük değişime giden ve tam 13 transfer yapan Trabzonspor, 41 milyon euro'luk net maaş bütçesiyle kulüp tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu. Ancak özellikle deplasmanda aldığı şok sonuçlarla hayal kırıklığı oldu. Bordo-mavililerin belki de tek tutunacak dalı olan Akyazı'daki serisi de son buldu. Fırtına, 36 maç yani 726 gün sonra taraftarı önünde ligin dibindeki Ümraniyespor'a yenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
41 milyon euro
Şampiyon takımda büyük değişime giden ve tam 13 transfer yapan Trabzonspor, 41 milyon euro'luk net maaş bütçesiyle kulüp tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu. Ancak özellikle deplasmanda aldığı şok sonuçlarla hayal kırıklığı oldu. Bordo-mavililerin belki de tek tutunacak dalı olan Akyazı'daki serisi de son buldu. Fırtına, 36 maç yani 726 gün sonra taraftarı önünde ligin dibindeki Ümraniyespor'a yenildi.
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