Şampiyon takımda büyük değişime giden ve tam 13 transfer yapan Trabzonspor, 41 milyon euro'luk net maaş bütçesiyle kulüp tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu. Ancak özellikle deplasmanda aldığı şok sonuçlarla hayal kırıklığı oldu. Bordo-mavililerin belki de tek tutunacak dalı olan Akyazı'daki serisi de son buldu. Fırtına, 36 maç yani 726 gün sonra taraftarı önünde ligin dibindeki Ümraniyespor'a yenildi.
Şampiyon takımda büyük değişime giden ve tam 13 transfer yapan Trabzonspor, 41 milyon euro'luk net maaş bütçesiyle kulüp tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu. Ancak özellikle deplasmanda aldığı şok sonuçlarla hayal kırıklığı oldu. Bordo-mavililerin belki de tek tutunacak dalı olan Akyazı'daki serisi de son buldu. Fırtına, 36 maç yani 726 gün sonra taraftarı önünde ligin dibindeki Ümraniyespor'a yenildi.