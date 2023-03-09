Haberler Trabzonspor 38 yıllık hasreti sonlandırdı

38 yıllık hasreti sonlandırdı

Karadeniz devi, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluk sevinci yaşadı. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile 38 yıl sonra ligde şampiyonluk hasretini sonlandırmış oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
38 yıllık hasreti sonlandırdı
Karadeniz devi, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluk sevinci yaşadı. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile 38 yıl sonra ligde şampiyonluk hasretini sonlandırmış oldu.
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