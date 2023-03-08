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Trabzonspor'da istifasını sunan Abdullah Avcı Trabzon'a geldi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da görevinden istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcıyı havalimanında çiçeklerle karşıladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 12:27 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 12:27
Trabzonspor'da istifasını sunan Abdullah Avcı Trabzon'a geldi

İstanbul'da kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmenin ardından salı günü görevi bıraktığını duyuran Abdullah Avcı, uçakla Trabzon'a geldi.

Taraftar gruplarının temsilcileri, Avcı'yı havalimanında çiçekle karşıladı.

Taraftarlara teşekkür eden Avcı, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Avcı, Adana Demirspor ile hafta sonu sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak bordo-mavili takıma bugün veda edecek. Eşyalarını toparlayacak olan Avcı, daha sonra kentten ayrılacak.

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