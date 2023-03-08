Trabzonspor'da Abdullah Avcı futbolculara ve kulüp personeline veda etti!

Trabzonspor'da görevinden istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı kulüp binasına gelerek yöneticiler, futbolcular ve personel ile vedalaştı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada,

Kulübümüzde 10 Kasım 2020 tarihinden bugüne kadar teknik direktörlük görevini yürüten ve 1'i Lig Şampiyonluğu, 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanmamızda emeği olan Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret ederek yöneticilerimiz, futbolcularımız ve personelimiz ile vedalaştı.

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Zeyyat Kafkas da, bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek, "Öncelikle Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biriyle çalışmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Hocamızın kulübümüze kazandırdığı kupalar, muhteşem lig şampiyonluğu kadar Trabzonspor tarihine ve değerlerine verdiği kıymet ve ayrılış şekli takdire şayandır. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Hocamıza bundan sonraki yaşamında huzur, sağlık ve başarılar dilerim" açıklamalarında bulundu.

Kafkas ayrıca, Abdullah Avcı'ya plaket ve şampiyonluk kutlamalarımızdan bir karenin olduğu çerçeve hediye etti. ifadeleri kullanıldı.