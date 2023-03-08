Projeleri görelim

Trabzonspor, Olağanüstü Genel Kurul'a doğru giderken Divan Başkanlık Kurulu'ndan bir açıklama geldi. Hem soruların hem de beklentilerin yer aldığı bildiride adayların projelerini duyurmaları gerektiği vurgulandı. Yapılan açıklamada "Kulübümüz olağanüstü genel kurulunda, başkanlığa aday olacak olanların aşağıdaki konulardaki projelerini ve hedeflerini Trabzonspor camiası ile paylaşmasını beklemekteyiz" denildi.

Bordo-mavili kulübün Divan Başkanlık Kurulu, yeni başkan ve yönetimine 4 maddelik bir soru paketi hazırladı.

1 - Ağır ekonomik yükün tasfiyesi için planları nedir?

2 - Kulübün tüzüğüne uygun olarak mali, idari ve sportif konularda ivedilikle yönetmelikler çıkarmayı düşünüyorlar mı, bunu taahhüt edecekler mi?

3 - Alt yapının geleceği hakkındaki düşünceleri nedir? Bu konunun çözümüne sporun paydaşlarını katacaklar mı?

4 - Özellikle yönetimin Trabzon kanadında görev alacak arkadaşlarımızın, sporun içinden gelen ve sporun paydaşlarını büyük oranda kucaklayan kişilerden oluşmasına dikkat edecekler mi?