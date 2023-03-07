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Sağa Visca sola Markovic

Avcı’nın Trezeguet’nin yokluğunda kanatlarda Edin Visca ile yeni transfer Lazar Markovic’e şans vermesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Sağa Visca sola Markovic

Fırtına'nın hafta sonu Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi kadroda değişim olacak... Yaşadıkları sakatlık nedeniyle Adana Demirspor karşısında forma giyme ihtimalleri düşük olan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet'nin yerlerine Edin Visca ile Lazar Markovic'in onbire dahil olması bekleniyor. Trezeguet'in yerine yeni transfer Markovic'i sol kanatta değerlendirmeyi düşünen Abdullah Avcı sağ kanatta ise iyileşen Edin Visca'ya formayı vermeye hazırlanıyor... Bordo-mavili ekipte, Naci Ünüvar da kart cezalısı olduğu için Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

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