Haberler Trabzonspor Doğan liste hazırlıyor

Doğan liste hazırlıyor

Başkanlığa aday olması beklenen Ertuğrul Doğan ‘yönetim listesi’ için görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Doğan liste hazırlıyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından alınan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı için süreç devam ediyor... 18-19 Mart'ta çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak olan kongrede aday olması beklenen Ertuğrul Doğan liste çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda başkanlığa da vekalet eden Doğan'ın mevcut yönetimde yer alan bazı isimlerle devam etmesi bekleniyor. Taze kan da arayan Doğan, görüşmelere devam ediyor. Doğan'ın önümüzdeki günler içinde tam listesini Divan Kurulu'na sunması bekleniyor... Yeni yönetimin önündeki ilk iş ise ay sonuna kadar ödenmesi gereken 250 milyon TL'yi bulmak olacak.

DİĞER
Son dakika: Volkan Demirel ve Arda Turan iddiaları sonrası sürpriz isim göreve gelecek! Ümit Milli Takım’ın yeni hocası belli oluyor…
Ailesine rest çekip Amerika'ya gitmişti! Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor
Forvetler sustu Fırtına durdu!
Valencia uzatmayı kabul etti! Ancak F.Bahçe'nin bir şartı var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Forvetler sustu Fırtına durdu!
Sağa Visca sola Markovic
Kadınlar Günü kutlamak caiz mi, haram mı, günah mı?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ kesinti listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brentford evinde kazandı! Brentford evinde kazandı! 01:40
Brentford evinde kazandı! Brentford evinde kazandı! 01:39
Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! 01:08
Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! 01:07
Torino tek golle galip! Torino tek golle galip! 00:37
Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi 00:14
Daha Eski
O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." 00:14
Efsane isim Weghorst'u topa tuttu! "ManU'da oynayacak kadar..." Efsane isim Weghorst'u topa tuttu! "ManU'da oynayacak kadar..." 00:15
Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! 00:15
Szalai'den Sevilla maçı yorumu! Szalai'den Sevilla maçı yorumu! 00:15
Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? 00:15
Kasımpaşa nefes aldı! Kasımpaşa nefes aldı! 00:15