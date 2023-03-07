Doğan liste hazırlıyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından alınan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı için süreç devam ediyor... 18-19 Mart'ta çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak olan kongrede aday olması beklenen Ertuğrul Doğan liste çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda başkanlığa da vekalet eden Doğan'ın mevcut yönetimde yer alan bazı isimlerle devam etmesi bekleniyor. Taze kan da arayan Doğan, görüşmelere devam ediyor. Doğan'ın önümüzdeki günler içinde tam listesini Divan Kurulu'na sunması bekleniyor... Yeni yönetimin önündeki ilk iş ise ay sonuna kadar ödenmesi gereken 250 milyon TL'yi bulmak olacak.