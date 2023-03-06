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TRABZONSPOR HABERİ | Fırtına'da Umut Bozok hakkında çarpıcı istatistik!

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı maçta 11’de şans bulan Umut Bozok, etkisiz kalınca tribünlerce ıslıklandı. Sabah'ın haberine göre; oyuncunun ligde attığı 2 golden 1'inin değeri toplam 16 milyon tl...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ | Fırtına'da Umut Bozok hakkında çarpıcı istatistik!

Trabzonspor'un evinde oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Ümraniye karşılaşmasına 11'de başlayan Umut Bozok, etkisiz bir performans sergileyince tribünler tarafından ıslıklandı.

İkinci yarının başında yerini Yusuf Yazıcı'ya bırakan golcü futbolcuya sosyal medyada taraftarlar, "Ne zaman gol atacaksın? Sahada boş boş geziyorsun, aklın nerede? Bu nasıl golcü!" yorumları yaptılar. 1 şutta isabet sağlayamayan, 10 ikili mücadelenin sadece 2'sini kazanabilen Umut, top kapma ve orta gibi değerlerde de sıfır çekti. Bu arada yenen ikinci golün ardından tribünler tüm takımı protesto etti.

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