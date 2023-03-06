Haberler Trabzonspor İki sene sonra seri bitti

İki sene sonra seri bitti

Sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini bozdu. Taraftarı önünde en sonra 8 Mart 2021 Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, ardından evinde oynadığı 36 müsabakada 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı. Karadeniz devi, iki sene sonra lig sonuncusu Ümraniyespor karşısında bu seriye son verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
İki sene sonra seri bitti
Sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini bozdu. Taraftarı önünde en sonra 8 Mart 2021 Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, ardından evinde oynadığı 36 müsabakada 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı. Karadeniz devi, iki sene sonra lig sonuncusu Ümraniyespor karşısında bu seriye son verdi.
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