Hesaplar tutmadı

Sezona istediği hedefler doğrultusunda giriş yapamayan Trabzonspor'da sportif ve mali planlama tutmadı. Şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunda 27 milyon 920 bin euro olan takım bütçesini bu yıl 41 milyon euro'ya çıkaran Fırtına'da, sportif başarı yakalanamayınca beklenen gelirler sekteye uğradı. Bu da bütçenin açık vermesine neden oldu.
Sezona istediği hedefler doğrultusunda giriş yapamayan Trabzonspor'da sportif ve mali planlama tutmadı. Şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunda 27 milyon 920 bin euro olan takım bütçesini bu yıl 41 milyon euro'ya çıkaran Fırtına'da, sportif başarı yakalanamayınca beklenen gelirler sekteye uğradı. Bu da bütçenin açık vermesine neden oldu.