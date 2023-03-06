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En iyisi Ömür

23 yaşındaki 10 numara, kaybedilen Ümraniyespor maçında Fırtına’nın en iyisiydi. Sahada basmadık yer bırakmayan maestro, iki kez direğe takılarak şanssızlık yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
En iyisi Ömür
Geçen sezon 38 maçta görev alıp 7 gol, 3 asistle rekor kıran Abdülkadir Ömür, 2-1 kaybedilen HangiKredi Ümraniyespor maçının en iyisiydi. Bu dönem genelde sağ kanatta oynatılan, bu nedenle performansı olumsuz etkilenen 23 yaşındaki 10 numara, şu ana kadar 32 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti. Ancak Ümraniye maçında tam anlamıyla harika oynadı. Mermi gibi bir şutu direkten dönen Ömür'ün, ustalık sanatı gibi göğsüyle kaleye gönderdiği şut da direğe takıldı. Ancak zamanlaması ve vuruş şekli enfesti. Son derece çalışkan olan, takımı koordine eden genç futbolcunun çabası galibiyet için yetmedi.
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